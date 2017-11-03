К какой, пока неясно. Как заявил Владимир Путин, поощрение ждет всех недавно ушедших в отставку глав регионов, с которыми президент провел личную встречу. Он пообещал, что их опыт будет использован в дальнейшей работе. Глава государства добавил, что пригласит ушедших в отставку губернаторов на новогодний прием в Кремль вместе с женами.