Церемония вручения состоялась накануне в Кремле, в ней приняли участие 11 отправленных нынешней осенью в отставку губернаторов. Николай Меркушкин был удостоен ордена Александра Невского.
Награду ему вручил лично президент России Владимир Путин. Напомню, Николай Меркушкин был уволен 25 сентября. Пост губернатора Самарской области он занимал с 2012 года.
Карета службы «03» угодила в аварию сегодня утром неподалеку от детской многопрофильной больницы (фото)
Спасателями Центра Гражданской Защиты был отработан очередной «детский вызов».
Об этом сообщают очевидцы (фото)
Указ об этом подписал президент России Владимир Путин
Речь идет о напитке, что производится из сухого молока и воды
Бесплатно отдохнуть и поправить здоровье могут юные жители города в возрасте от 6 до 18 лет
Продажи автомобилей LADA на внешних рынках за первые три квартала принесли заводу более 7 миллиардов рублей