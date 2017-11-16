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16 ноября 2017
10:37:39

Экс-глава Самарской области получил государственную награду

Церемония вручения состоялась накануне в Кремле, в ней приняли участие 11 отправленных нынешней осенью в отставку губернаторов. Николай Меркушкин был удостоен ордена Александра Невского.

Награду ему вручил лично президент России Владимир Путин. Напомню, Николай Меркушкин был уволен 25 сентября. Пост губернатора Самарской области он занимал с 2012 года.




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