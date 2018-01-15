Комсомольский райсуд Тольятти прекратил уголовное дело в отношении Виктора Козлова, пишет «Ъ ». Он обвинялся в сокрытии средств компании от налогов и невыплате зарплаты сотрудникам предприятия, которое некогда являлось крупнейшим поставщиком комплектующих для АВТОВАЗа, а сейчас находится в стадии банкротства.

Причиной прекращения дела стало истечение сроков давности. Постановление пока в законную силу не вступило, на его обжалование у сторон есть десять суток с момента вынесения решения. Дело было направлено в суд весной этого года, Виктора Козлова обвиняли невыплате заработной платы и сокрытии денежных средств организации от налогов или сборов.