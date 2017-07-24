Международный валютный фонд подтвердил сегодня свой апрельский прогноз. В организации также подчеркнули, что базовая инфляция "в основном стабильна в странах с формирующимся рынком, а в нескольких из них, таких как Бразилия и Россия, она значительно снизилась".
Ранее эксперты Фонда прогнозировали в нынешнем году в России реальный рост ВВП на уровне 1,4%, причем в перспективе такие же цифры ожидаются и в 2018.
Источник ТАСС
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