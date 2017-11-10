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10 ноября 2017
10:19:36

Экономический кризис сильно ударил по строительной отрасли Тольятти

Как сообщили в горадминистрации, жилых домов, введенных в эксплуатацию, будет меньше, чем предполагалось. В этом году от Автограда ждали ввода 193 тыс. кв. м общей площади жилья. Однако по данным департамента градостроительной деятельности, данный показатель выполнен не будет. Объем ввода жилья оценивается на уровне 135 тыс. кв. м, что ниже плана на 30 %.

Как поясняют в администрации, причинами этого являются нестабильная экономическая ситуация, падение спроса на приобретение жилья, повышение тарифов на технологическое присоединение объектов к системам коммунальной инфраструктуры. К тому же застройщики жалуются на высокий уровень платы за подключение новых объектов строительства к инженерным сетям, сложную и длительную процедуру выделения земельных участков под жилищное строительство. Им мешает работать и дефицит свободных финансовых средств.

Прогнозы на 2018 год сделаны в двух вариантах. По одному из них в следующем году ввод жилья будет еще меньше – 100 тыс. кв. м, по другому, более оптимистичному, город сумеет выйти на 170 тыс. кв. м.

 




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