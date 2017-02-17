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17 февраля 2017
15:20:20

Экономические итоги прошлого года в России оказались лучше, чем ожидалось

В экономике видна положительная динамика. Как передаёт наш корреспондент, об этом заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам в Ново-Огарёве. Он напомнил, что снижение ВВП, по последним данным, составило 0,2%, а промышленное производство увеличилось на 1,1%.

Президент подчеркнул, что в 2016 году удалось добиться рекордного низких темпов инфляции - 5,4%. Это лучше, чем прогнозировалось: предполагалось, что она составит около 6%, отметил Путин. По его словам, восстанавливается и деловая активность, растет так называемый "индекс предпринимательской активности".

Источник Маяк




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