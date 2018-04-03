Представителям территориальных управлений министерства экологии республики накануне вручили ключи от 16 новых автомобилей, среди который 2 седана Лада Приора и 12 внедорожников Chevrolet Niva.

Участие в торжественной церемонии принял президент Татарстана Рустам Минниханов. Он отметил, что новые машины, позволят повысить эффективность экологического надзора, вся система которого работает благодаря самым современным технологиям.

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