Представителям территориальных управлений министерства экологии республики накануне вручили ключи от 16 новых автомобилей, среди который 2 седана Лада Приора и 12 внедорожников Chevrolet Niva.
Участие в торжественной церемонии принял президент Татарстана Рустам Минниханов. Он отметил, что новые машины, позволят повысить эффективность экологического надзора, вся система которого работает благодаря самым современным технологиям.
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