Она стартует в понедельник, 15 мая, и позволит получить кредит при первоначальном взносе от 20% на срок от 1 года до 3 лет с выгодной кредитной ставкой — 8,9% годовых. При этом клиент получает скидку 30 000 рублей, что позволит снизить объем заемных средств или уменьшить объем вносимых наличных средств на означенную сумму.
Программа «Chevrolet NIVA — твой шанс» — это возможность купить и обслуживать автомобиль без существенной финансовой нагрузки благодаря низким ежемесячным платежам, а также получить сниженный ежемесячный платеж по сравнению со стандартными продуктами автокредитования даже при покупке более дорогой комплектации или включении в кредит дополнительных услуг.
Преимущества программы: удобное обновление автомобиля каждые 2-3 года, гарантированная дилером стоимость обратного выкупа, достаточная для погашения остаточного платежа по кредиту и возможность выбора наиболее приемлемого варианта погашения кредита.
Срок действия данной программы — до 30 июня включительно.
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