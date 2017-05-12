Она стартует в понедельник, 15 мая, и позволит получить кредит при первоначальном взносе от 20% на срок от 1 года до 3 лет с выгодной кредитной ставкой — 8,9% годовых. При этом клиент получает скидку 30 000 рублей, что позволит снизить объем заемных средств или уменьшить объем вносимых наличных средств на означенную сумму.

Программа «Chevrolet NIVA — твой шанс» — это возможность купить и обслуживать автомобиль без существенной финансовой нагрузки благодаря низким ежемесячным платежам, а также получить сниженный ежемесячный платеж по сравнению со стандартными продуктами автокредитования даже при покупке более дорогой комплектации или включении в кредит дополнительных услуг.

Преимущества программы: удобное обновление автомобиля каждые 2-3 года, гарантированная дилером стоимость обратного выкупа, достаточная для погашения остаточного платежа по кредиту и возможность выбора наиболее приемлемого варианта погашения кредита.

Срок действия данной программы — до 30 июня включительно.