С 1 марта подорожали Chevrolet NIVA всех комплектаций. Как рассказали в пресс-службе предприятия, рекомендованные розничные цены выросли на фиксированную сумму - 1 990 рублей.
Таким образом, стоимость автомобилей Chevrolet NIVA L составит 585 990 рублей, LC — 626 990 рублей, LE — 668 990 рублей, LE+ — 711 990 рублей, GL — 664 990 рублей, GLC — 698 990 рублей, LE «Камуфляж» — 678 990 рублей, LE+ «Камуфляж» — 721 990 рублей, специальная серия Special Edition — 711 990 рублей.
Повышение цен на автомобили связано с удорожанием комплектующих изделий и внешними факторами.
Сумма накопилась с мая прошлого года по январь нынешнего
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