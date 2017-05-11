Пришлось вызвать "Скорую помощь". ЧП произошло в среду, 10 мая, в десятом часу вечера. Как сообщает Волга ньюс, в квартире по ул. 70-лет Октября понадобилась помощь малышу, хлебнувшему уксус.
Прибывшие на вызов врачи тольяттинской "скорой" оказали ребенку помощь на месте и увезли его в лечебное учреждение.
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