Малыш ехал в автомобиле «Киа Рио» на заднем пассажирском сиденье справа в удерживающем устройстве. За рулем сидела его мама, которая, как рассказали в ГИБДД, при выполнении разворота на перекрестке Московского проспекта и улицы Дзержинского нарушила требование дорожного знака «Движение по полосам».
В результате произошло столкновение с автомобилем «Фольксваген Тигуан». В отличие от автоледи, у которой диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, малыш получил только ушибы мягких тканей головы. Но все могло закончиться гораздо хуже, уверены в Госавтоинспекции.
С начала года уже 15 юных тольяттинцев получили травмы в дорожных авариях, 6 детей пострадали, находясь в автомобилях в качестве пассажиров.
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