Об этом сообщили в региональной прокуратуре. Следствием установлено, что молодые люди, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, публично оскорбили двух сотрудников управления МВД, находящихся при исполнении служебных обязанностей.

Подсудимые вину в совершении преступлений признали полностью, дали признательные показания и заявили ходатайство о рассмотрении уголовного дела в порядке особого судопроизводства. С учетом всех обстоятельств суд назначил им наказание в виде исправительных работ.