Об этом сообщили в региональной прокуратуре. Следствием установлено, что молодые люди, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, публично оскорбили двух сотрудников управления МВД, находящихся при исполнении служебных обязанностей.
Подсудимые вину в совершении преступлений признали полностью, дали признательные показания и заявили ходатайство о рассмотрении уголовного дела в порядке особого судопроизводства. С учетом всех обстоятельств суд назначил им наказание в виде исправительных работ.
Ущерб был нанесен ювелирному салону в Центральном районе
С такой инициативой выступил депутат Госдумы Владимир Гутенёв
Соответствующий профстандарт разработала Торгово-промышленная палата
Об этом сообщили в администрации.
Среди них заслуженные ветераны ФК «Крылья Советов» Виктор Гаус и Валериан Панфилов
И будет сопровождаться жарой.
Сотрудники полиции задержали 37-летнего жителя Самары