По факту их гибели начата доследственная проверка. Трагедия произошла накануне в Похвистневском районе, в селе Красные ключи.

Как сообщает пресс-служба следственных органов, примерно в 15 часов двое друзей - мальчики 9 и 10 лет - отправились кататься с горки недалеко от оврага, наполненного водой. Там они провалились под лед. Очевидцы вызвали "скорую помощь", но медики прибыли слишком поздно. Спасти детей не удалось.

Сейчас все обстоятельства ЧП изучают следователи. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.