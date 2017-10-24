Таковы итоги аварии, которая произошла накануне на регулируемом перекрестке улиц Горького – Победы. Водитель иномарки при повороте налево на зеленый сигнал светофора не предоставил преимущество в движении вазовской Ладе, и допустил столкновение.
В результате пострадали 3 человека, двое из которых маленькие пассажиры - годовалый мальчик и 6-летняя девочка. Оба ребенка госпитализированы с сотрясением головного мозга. Водитель утверждает, что оба они ехали в детских креслах «Мишутка».
В ГИБДД говорят: каким бы ни было детское удерживающее устройство, оно может не спасти от трагедии, если водитель превышает установленную скорость движения или неправильно выбирает дистанцию.
Особенно внимательными на дороге нужно быть сейчас, когда дорожную остановку осложняет погода. В ГАИ добавили, что в этом году травмы в ДТП получили уже 48 маленьких пассажиров.
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