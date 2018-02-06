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06 февраля 2018
07:13:30

Движение транспорта на федеральных дорогах Поволжья осуществляется без ограничений

ФКУ «Поволжуправтодор» продолжает работу по ликвидации последствий снегопада и гололедных явлений на трассах в границах Рязанской, Пензенской, Саратовской, Ульяновской, Самарской областей и Республики Мордовия в усиленном режиме.

Общее количество техники, задействованной в расчистке и противогололедной обработке проезжей части трасс М-5 «Урал», Р-158 Нижний Новгород-Саратов, Р-208 Тамбов-Пенза, Р-228 Сызрань-Волгоград, А-298 и А-300 увеличено до 322 спецмашин. Сложные участки, спуски и подъемы патрулирует тяжелая техника.

В связи с ухудшением погодных условий наблюдается затруднение движения на трассе Р-228 в районе г.Хвалынск Саратовской области. На автодороге М-5 «Урал» в Новоспасском районе Ульяновской области действует реверсивное движение в связи с устранением последствий произошедшего на этом участке ДТП. Проезд по остальным федеральным дорогам обеспечен полностью и осуществляется без затруднений.

По телефону диспетчерской службы ФКУ «Поволжуправтодор» (8412) 55-11-04 в круглосуточном режиме можно уточнить информацию о состоянии и обстановке на тех или иных участках федеральных трасс, а также сообщить информацию о нештатных ситуациях или затруднениях движения для более оперативного принятия мер по их устранению.

Фото http://m5-ural.ru




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