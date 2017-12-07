Как сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор», были предприняты все необходимые меры по устранению следствий снежной стихии.

С 00:00 часов по местному времени снято ранее введенное ограничение на движение грузового транспорта на участках трассы М-5 «Урал» с 945 по 1194 км, в том числе на подъездах к Самаре, Ульяновску и Оренбургу, на 8-километровом участке автодороги Р-228 Сызрань-Саратов (с 17 по 25 км), а также на дороге А-300 Самара-Большая Черниговка-граница с Республикой Казахстан с 8 по 172 км.

С 2:00 часов 7 декабря открыто движение с 890 по 945 км автодороги М-5 «Урал», в том числе на сложном участке в районе села Переволоки.

В настоящее время расчистка проезжей части не прекращается. В работах по обеспечению беспрепятственного проезда на дорогах федерального значения задействовано 107 единиц специализированной техники. За минувшие сутки израсходовано более 1300 тыс.тонн противогололедных материалов.

ФКУ «Поволжуправтодор» рекомендует водителям быть предельно внимательными при движении, соблюдать безопасную дистанцию и выбирать скоростной режим с учетом погодных условий.

По телефону диспетчерской службы ФКУ «Поволжуправтодор» (8412) 55-11-04 в круглосуточном режиме можно уточнить информацию о состоянии и обстановке на тех или иных участках федеральных трасс, а также сообщить свою информацию, в том числе касающуюся происшествий или затруднений движения для более оперативного принятия необходимых мер по их устранению.

Фото: http://m5-ural.ru