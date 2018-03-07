На этом настаивают тольяттинские депутаты. Первая попытка направить обращения в высшие инстанции с обоснованием необходимости этого шага потерпела фиаско. Обращение направляли осенью, и в верхних эшелонах управления транспортной отраслью сочли такие действия нецелесообразными. Все-таки на носу зима, негоже заставлять транспорт простаивать по обочинам, водители могут замерзнуть.

Сейчас ситуация немного изменилась. Тольяттинскую инициативу по ограничению движения большегрузов уже готовы поддержать в федеральном управлении автомобильных дорог «Большая Волга». И депутаты,что называется, намерены ковать железо, пока горячо.

На комиссии по городскому хозяйству рассмотрели ситуацию с пуском объездной дороги вдоль жилых домов по ул. Куйбышева на время строительства транспортной развязки в районе Жигулевского моря и микрорайона Шлюзовой. Депутат Владимир Бобров и ведущий специалист городской думы Владимир Иглин довольно детально рассказали, почему эта мера не предотвратит грядущий транспортный коллапс и каких неприятностей следует ожидать жителям.

И судя по выступлениям, снизить остроту проблемы можно введением ограничений движения большегрузного транспорта с семи утра до 10 вечера. Да и ночью не каждую фуру хотят пускать. Въезд техники весом свыше 25 тонн предлагается ограничить, устроив весовой пункт на подступах к городскому округу, например, в районе Жигулевска.

Владимир Бобров предложил подготовить и направить обращение в самые разные инстанции – губернатору Самарской области Дмитрию Азарову, в Минтранс РФ, в «Большую Волгу», даже в администрацию президента РФ. Но не все депутаты согласились с таким количеством адресатов. Что в итоге получится, увидим в дальнейшем.