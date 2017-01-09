ДТП произошло сегодня утром, 9 января, на 66 км автодороги Самара-Большая Черниговка в Волжском районе губернии. По предварительным данным, 44-летняя автоледи на Chevrolet Aveo не справилась с рулевым управлением и выехала на полосу, предназначенную для встречного движения. Там в это время ехал КАМАЗ, столкновения избежать не удалось.
В результате ДТП водитель и пассажирка легковой машины - женщина 1973 года рождения - от полученных травм скончались на месте происшествия. Водитель грузовика не пострадал. В настоящее время работа на месте дорожно-транспортного происшествия продолжается, сотрудники органов внутренних дел выясняют все детали произошедшего.
Фото: 63.мвд.рф
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