В операции по принуждению к миру принимала участие миротворческая бригада Центрального военного округа. Маневры проводились по итогам летнего периода обучения, в них было задействовано также свыше 400 единиц военной техники.

Подразделения отработали задачи по приведению в высшие степени боевой готовности, оперативному перемещению в назначенные районы, созданию буферных зон, отражению нападения на контрольно-пропускные группы, охране и обороне важных административных и промышленных объектов, сообщили в штабе округа.

Также миротворцы сдали различные нормативы, в том числе по военно-медицинской подготовке и вождению боевых машин.