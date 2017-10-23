В операции по принуждению к миру принимала участие миротворческая бригада Центрального военного округа. Маневры проводились по итогам летнего периода обучения, в них было задействовано также свыше 400 единиц военной техники.
Подразделения отработали задачи по приведению в высшие степени боевой готовности, оперативному перемещению в назначенные районы, созданию буферных зон, отражению нападения на контрольно-пропускные группы, охране и обороне важных административных и промышленных объектов, сообщили в штабе округа.
Также миротворцы сдали различные нормативы, в том числе по военно-медицинской подготовке и вождению боевых машин.
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