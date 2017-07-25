Он сейчас проходит в венгерском Дьёре. В гандбольном турнире девушек не старше 17 лет выступают две воспитанницы тольяттинской КСДЮСШОР «Олимп» Ева Демидович и Алёна Саушкина.

В первом матче предварительного этапа турнира сборная России переиграла команду Черногории 28:21.Тольяттинки забросили по одному мячу. Сегодня россиянки встречаются с командой Франции.