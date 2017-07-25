Он сейчас проходит в венгерском Дьёре. В гандбольном турнире девушек не старше 17 лет выступают две воспитанницы тольяттинской КСДЮСШОР «Олимп» Ева Демидович и Алёна Саушкина.
В первом матче предварительного этапа турнира сборная России переиграла команду Черногории 28:21.Тольяттинки забросили по одному мячу. Сегодня россиянки встречаются с командой Франции.
Плату начнут взимать с 1 мая следующего года
Их невозможно использовать для слежки
В настоящий момент готовность объекта составляет более 70%
Об этом сообщает пресс-служба клуба
Об этом сообщают активисты Общероссийского народного фронта Самарской области
Как сообщили в горадминистрации, речь идет о центре «Мои Документы» на улице Мира, 84
Новый проект воплотят в жизнь департамент культуры администрации и Фонд «Духовное наследие»