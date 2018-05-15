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15 мая 2018
12:25:44

Две тольяттинские спортсменки в составе сборной России готовятся к чемпионату Европы по плаванию

С сегодняшнего дня по 11 июня на подмосковной базе «Озеро Круглое» воспитанница КСДЮСШОР «Олимп» мастер спорта Софья Чичайкина принимает участие в тренировочном мероприятии юниорской команды. С 4 по 8 июля она выступит в столице Финляндии городе Хельсинки на первенстве континента среди юношей 2000-2003 г.р. и девушек 2001-2004 г.р.

Там же, близ города Лобня, с 16 мая по 5 июня развернет свою деятельность основной состав национальной сборной, у которой впереди чемпионат Европы в Глазго (Великобритания), куда пробилась наша мастер спорта международного класса Анастасия Гуженкова (1997). Соревнования в 50-метровом бассейне этого крупнейшего шотландского города состоятся в период с 3 по 9 августа.




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