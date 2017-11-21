Накануне в московской гостинице «Рэдиссон Славянская» прошла ежегодная церемония вручения национальной теннисной премии. «Русский Кубок» — это российский теннисный Оскар, пояснили в управлении физкультуры и спорта администрации. Когда-то в России о существовании пляжного тенниса ничего не было известно. Но он появился всерьез и надолго.
За короткий срок российские игроки набрались ценнейшего опыта и постепенно начали не только конкурировать с лучшими, но и побеждать их. На личном мировом чемпионате в итальянском городе Червия среди девушек в категории U14 в парном разряде титул взяли воспитанницы тольяттинской СДЮСШОР №6 «Теннис» Агния Богатова и Дарья Каличинина, за что и были отмечены «Русским Кубком» в номинации «Успех года».
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