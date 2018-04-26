Всероссийские соревнования для одаренной молодежи в этом году проходили во Владивостоке. Самарскую область здесь представляла делегация из 26 человек. По итогам игр самарские участники завоевали 9 медалей – 4 золотых, 2 серебряных и 3 бронзовых.
В номинации «Домра» «золото» у Анастасии Скоковой из тольяттинского музыкального колледжа им. Р.Е. Щедрина. А воспитанница музыкальной школы при Московской государственной консерватории в Тольятти Анастасия Нестеренко получила «бронзу» в номинации «Скрипка».
Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, самарская делегация вернулась домой накануне вечером.
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