Всероссийские соревнования для одаренной молодежи в этом году проходили во Владивостоке. Самарскую область здесь представляла делегация из 26 человек. По итогам игр самарские участники завоевали 9 медалей – 4 золотых, 2 серебряных и 3 бронзовых.

В номинации «Домра» «золото» у Анастасии Скоковой из тольяттинского музыкального колледжа им. Р.Е. Щедрина. А воспитанница музыкальной школы при Московской государственной консерватории в Тольятти Анастасия Нестеренко получила «бронзу» в номинации «Скрипка».

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, самарская делегация вернулась домой накануне вечером.