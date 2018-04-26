слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1
26 апреля 2018
08:21:43

Две тольяттинки вернулись домой с медалями Дельфийских Игр

 Всероссийские соревнования для одаренной молодежи в этом году проходили во Владивостоке. Самарскую область здесь представляла делегация из 26 человек. По итогам игр самарские участники завоевали 9 медалей – 4 золотых, 2 серебряных и 3 бронзовых.

В номинации «Домра» «золото» у Анастасии Скоковой из тольяттинского музыкального колледжа им. Р.Е. Щедрина. А воспитанница музыкальной школы при Московской государственной консерватории в Тольятти Анастасия Нестеренко получила «бронзу» в номинации «Скрипка».

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, самарская делегация вернулась домой накануне вечером.




Последние новости Тольятти

26 апреля
14:13
Тольяттинцев приглашают на традиционный автокросс, посвященный Дню Победы

Он состоится 9 мая на автодроме КВЦ

26 апреля
12:57
В Тольятти иномарка сбила мотоциклиста

Об этом сообщает региональная полиция

26 апреля
12:43
Самарский полицейский получил полмиллиона рублей взятки

Как сообщили в облглавке, это случилось в сентябре прошлого года

26 апреля
11:47
Тольяттинцев приглашают на княжеский турнир

Он пройдет 30 апреля и 1 мая на территории Паркового комплекса истории техники им. Сахарова

26 апреля
11:34
Еще одна акция по посадке леса пройдет в Тольятти 29 апреля

Деревья для нее закупили на средства, которые собрали жители нашего города

26 апреля
11:28
В Тольятти стартовала череда праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню Победы

В преддверии праздника началось вручение подарков и открыток ветеранам

26 апреля
11:23
В парке Центрального района Тольятти сносят скандальные «Русские горки»

 Законность размещения аттракциона на муниципальной земле ранее ставила под сомнение прокуратура


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
РЕЦЕПТ МОЛОДОСТИ И КРАСОТЫ
18+