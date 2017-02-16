ДТП произошло накануне недалеко от Сызрани. Как рассказали в ГИБДД, скорее всего аварию спровоцировал снегопад: водитель «Вольво FH12» превысил безопасную скорость, и допустил столкновение с автомобилем «Рено-Магнум», который ехал навстречу.

Машины полностью перегородили дорогу и стали причиной грандиозного затора. Водитель «Рено» получил травмы, скорая увезла его в больницу. Уже известно, что оба мужчины были трезвыми. По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку.

Фото МВД Самарской области