ДТП произошло накануне недалеко от Сызрани. Как рассказали в ГИБДД, скорее всего аварию спровоцировал снегопад: водитель «Вольво FH12» превысил безопасную скорость, и допустил столкновение с автомобилем «Рено-Магнум», который ехал навстречу.
Машины полностью перегородили дорогу и стали причиной грандиозного затора. Водитель «Рено» получил травмы, скорая увезла его в больницу. Уже известно, что оба мужчины были трезвыми. По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку.
Фото МВД Самарской области
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