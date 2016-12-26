Произошло ДТП около часа назад, пишет «Маленькая Сызрань», на подъеме к мосту через железную дорогу. По предварительным данным, на подъеме стояла еще одна фура, ее и пытался объехать грузовой DAF. Онон притормозил, а следовавший за ним водитель Mercedes не успел отреагировать на такой маневр и врезался в полуприцеп.

В ДТП пострадал водитель Mercedes около 45 лет, он был госпитализирован. На месте аварии образовался затор, сотрудники Госавтоинспекции регулируют проезд по реверсивной схеме. По факту аварии проводится проверка.

Фото "Маленькая Сызрань"