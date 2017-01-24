Об этом информирует группа «Речфлот63» Вконтакте. Происшествия было зафиксировано в воскресенье на 1730 км реки Волга, недалеко от Самары, в районе Рождественская воложка.

Сообщается, что судно «Хивус-8», принадлежащее Самарскому речному пассажирскому предприятию, столкнулосьсо снегоходом . На "Хивусе"находились водитель и четыре пассажир, никто в этой аварии не пострадал.