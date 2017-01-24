Об этом информирует группа «Речфлот63» Вконтакте. Происшествия было зафиксировано в воскресенье на 1730 км реки Волга, недалеко от Самары, в районе Рождественская воложка.
Сообщается, что судно «Хивус-8», принадлежащее Самарскому речному пассажирскому предприятию, столкнулосьсо снегоходом . На "Хивусе"находились водитель и четыре пассажир, никто в этой аварии не пострадал.
Минитранспорт работает на электричестве
Такие данные содержит план законопроектной работы кабмина
Одним из претендентов может стать российская лента «Рай» Андрея Кончаловского.
Гражданка принесла для передачи заключенному запечатанную упаковку с готовой пищей
На нее имеют право горожане, проживающие в муниципальных жилых помещениях
Роскомнадзор и МВД предлагают регулировать мессенджеры
Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов ответит на вопросы 15 февраля