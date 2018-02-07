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07 февраля 2018
08:27:36

Два троллейбуса в Тольятти в качестве эксперимента изменят маршруты движения

А от тольяттинцев ждут мнения о том, какая схема лучше – старая или новая. Об этом сообщает департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации. Там рассказали, что с 12 по 26 февраля троллейбус  № 13 с ул. Революционной будут следовать по улицам Воскресенская – Заставная – Дзержинского и далее по существующей схеме.

Троллейбусы 14-го маршрута будут следовать по ул. Дзержинская до Заставной, затем по ул. Воскресенская на Революционную и по действующей схеме. Делается это для того, чтобы изучить потребность населения в транспортной доступности улицы Дзержинского во втором квартале.

После окончания эксперимента вашего мнения ждут в администрации. Предложения можно направлять по телефонам 54-31-54 или 54-39-09 с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 или оставить сообщение на автоответчике телефон 54-46-60 (круглосуточно).

Также можно отправить сообщение по электронной почте aliv@tgl.ru.




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