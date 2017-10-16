4 млн рублей поступят в рамках федерального проекта «Театры детям». Об этом сообщила заместитель главы города по социальным вопросам Юлия Баннова на встрече с ветеранами отрасли культуры города.

Средства будут направлены на постановку трех масштабных спектаклей с использованием световых элементов и новых костюмов.