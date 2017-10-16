4 млн рублей поступят в рамках федерального проекта «Театры детям». Об этом сообщила заместитель главы города по социальным вопросам Юлия Баннова на встрече с ветеранами отрасли культуры города.
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