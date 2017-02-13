Накануне днем 58-летняя женщина каталась на лыжах в лесном массиве Центрального района и сломала ногу. Вместе с ней был супруг, который позвонил спасателям. Мужчина сообщил, что навстречу экипажам выйдут два мальчика и укажут им дорогу.
Подросткам пришлось пройти примерно полтора километра и еще столько же обратно, чтобы проводить специалистов. В результате спасатели вовремя оказали женщине первую помощь и эвакуировали ее к месту нахождения бригады скорой помощи. Как рассказал руководитель Центра гражданской защиты Андрей Дербенев, дети оказались случайными прохожими (ученики школы № 21 в Центральном районе).
За проявленные доблесть и отзывчивость при оказании помощи пострадавшему спасатели аварийно-спасательной службы Тольятти выражают благодарность этим молодым тольяттинцам. Информация о благородном поступке детей доведена до руководства школы, завтра состоится вручение благодарственных писем.
Фото: Андрей Дербенев
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