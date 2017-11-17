Об этом сообщили в ГИБДД. Так, 47 летнего мужчину сбили в жилой зоне дома №23 на улице Фрунзе. Водитель вазовской «14» сбежал с места аварии, но его вскоре установили и задержали. А 59-летняя женщина получила травму головы, попав под колеса иномарки на пешеходном переходе на ул. Новозаводской.

Обе аварии произошли в темное время суток. В ГИБДД вновь отмечают, что в таких условиях водитель зачастую слишком поздно замечает пешехода, не обозначенного световозвращающими элементами. Совсем незаметными люди становятся в верхней одежде темного цвета.

Госавтоинспекция в очередной раз предлагает горожанам «выйти из тени», сделаться заметными для водителей. Светоотражатели – прекрасный для этого способ. По данным инспекторов, на дорогах Тольятти в этом году погибли 12 пешеходов и 283 получили травмы.

Причем,112 наездов произошли непосредственно на пешеходных переходах.