Об этом сообщили в ГИБДД. Так, 47 летнего мужчину сбили в жилой зоне дома №23 на улице Фрунзе. Водитель вазовской «14» сбежал с места аварии, но его вскоре установили и задержали. А 59-летняя женщина получила травму головы, попав под колеса иномарки на пешеходном переходе на ул. Новозаводской.
Обе аварии произошли в темное время суток. В ГИБДД вновь отмечают, что в таких условиях водитель зачастую слишком поздно замечает пешехода, не обозначенного световозвращающими элементами. Совсем незаметными люди становятся в верхней одежде темного цвета.
Госавтоинспекция в очередной раз предлагает горожанам «выйти из тени», сделаться заметными для водителей. Светоотражатели – прекрасный для этого способ. По данным инспекторов, на дорогах Тольятти в этом году погибли 12 пешеходов и 283 получили травмы.
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