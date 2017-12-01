Спортсмены КСДЮСШОР «Олимп» будут готовиться к очередным соревнованиям по спортивной гимнастике на учебно-тренировочной базе «Озеро Круглое». Андрей Маколов и Михаил Худченко отправятся в Подмосковье в ближайшее воскресенье.
С 3 по 23 декабря оба тольяттинца при участии тренера-преподавателя КСДЮСШОР «Олимп» Олега Ярыгина продолжат оттачивать свое мастерство и готовиться к новым состязаниям. В их ближайших планах выступление на XXIV Международном турнире на Кубок Михаила Воронина, который пройдет в столичном спорткомплексе «Олимпийский» с 18 по 20 декабря.
К участию в престижных соревнованиях, которые соберут представителей 28 стран, приглашены сильнейшие гимнасты мира, участники континентальных первенств, чемпионатов мира и Олимпийских игр.
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