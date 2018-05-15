Представители КСДЮСШОР «Олимп» сегодня выехали во Владимир на первенство России по спортивной гимнастике среди юношей и девушек.

Здесь в личном зачете по программе первого взрослого разряда выступят 13-летний Егор Фролов и 12–летний Александр Жигалов.

Соревнования будут проходить с 16 по 19 мая, сообщили в управлении физкультуры и спорта администрации.