Представители КСДЮСШОР «Олимп» сегодня выехали во Владимир на первенство России по спортивной гимнастике среди юношей и девушек.
Здесь в личном зачете по программе первого взрослого разряда выступят 13-летний Егор Фролов и 12–летний Александр Жигалов.
Соревнования будут проходить с 16 по 19 мая, сообщили в управлении физкультуры и спорта администрации.
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