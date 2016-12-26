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26 декабря 2016
10:35:00

Два резидента особой экономической зоны «Тольятти» признаны одними из лучших поставщиков АВТОВАЗа

В десятку лидеров вошла компания «Эдша Тольятти», работающая на площадке с марта текущего года. Производство «Сано Волга», размещенное пока на арендованных площадях, названо полностью соответствующим критериям оценки крупнейшего автосборочного предприятия России.

 Заслуги резидентов ОЭЗ были отмечены в ходе конференции поставщиков ПАО «АВТОВАЗ», прошедшей 21 декабря в здании заводоуправления и собравшей под своей эгидой представителей большинства поставщиков Волжского автозавода. Напомним, что часть этих компаний работает в ОЭЗ «Тольятти».

В настоящее время пять резидентов экономической зоны поставляют свои автокомпоненты для нужд альянса АВТОВАЗ-Renault-Nissan: «Нобель Автомотив Русия», «СИЕ АУТОМОТИВ РУС», «Хай-Лекс Рус», «Атсумитек Тойота Цусе Рус», «Эдша Тольятти». Это дочерние структуры крупных зарубежных компаний, бренды которых известны по всему миру. В целом же в проекте зарегистрировано 12 резидентов из автомобильной отрасли, формирующих мощный кластер в рамках одной площадки.

 «Развитие базы локальных и локализованных поставщиков является для нас приоритетной задачей, - отметил в ходе конференции президент АВТОВАЗа Николя Мор. – В соответствии с политикой Альянса Renault-Nissan мы заинтересованы в наращивании компетенций наших местных партнеров. Развитие площадок производства автокомпонентов по соседству с АВТОВАЗом дает неоспоримые преимущества в обеспечении сроков поставок, достижения оптимальной цены и оперативной обратной связи по качеству».




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