Их ударило током, когда они взобрались на грузовой вагон. ЧП произошло накануне, сообщает Волга Ньюс . На место выехала следственно-оперативная группа, которая установила, что пострадали мальчики 11 и 12 лет. Вагон стоял под контактной сетью.

Один из мальчиков коснулся высоковольтного провода и получил удар электрическим током. Он был госпитализирован в реанимационное отделение с предварительным диагнозом: ожоги 1-2 степени верхних и нижних конечностей (30-40%%).

Второй получил менее значительные ожоги и от госпитализации отказался. По данному факту проводится проверка.