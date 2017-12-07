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07 декабря 2017
13:59:06

Два грузовика не поделили трассу М-5, погибли двое

Еще три человека получили ранения. ДТП произошло в Нефтегорском районе губернии сегодня около 5 утра. Как рассказали в полиции, участниками столкновения стали автомобиль «Урал», который выехал на встречную полосу, и большегруз Volvo, в котором и водитель, и сидящий рядом с ним мужчина погибли на месте.

Два  других пассажира иномарки, в том числе ребенок 4 лет, а также водитель «Урала» с тяжелыми травмами доставлены в больницу. Ребенку в настоящее время делают операцию. Полиция собирает материал для проверки.




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