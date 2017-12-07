Еще три человека получили ранения. ДТП произошло в Нефтегорском районе губернии сегодня около 5 утра. Как рассказали в полиции, участниками столкновения стали автомобиль «Урал», который выехал на встречную полосу, и большегруз Volvo, в котором и водитель, и сидящий рядом с ним мужчина погибли на месте.

Два других пассажира иномарки, в том числе ребенок 4 лет, а также водитель «Урала» с тяжелыми травмами доставлены в больницу. Ребенку в настоящее время делают операцию. Полиция собирает материал для проверки.