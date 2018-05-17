В Автозаводском районе бывший сотрудник автосалона признан виновным в угоне внедорожника для «тест-драйва». Дело было 18 февраля нынешнего года. Мужчина выпил и отправился в слесарный цех ООО «Викинги», где ранее работал автомойщиком.

Здесь он сел в черный «Nissan Murano» стоимостью 2 млн. 364 тысячи рублей, при помощи сигнального брелока в замке зажигания завел двигатель и, сбив шлагбаум, уехал кататься. В этот же день правонарушитель был задержан.

Подсудимый вину признал полностью. Ранее он был неоднократно судим, отбывал лишение свободы и совершил преступление в период испытательного срока. Суд приговорил тольяттинца к двум годам колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.