В Автозаводском районе бывший сотрудник автосалона признан виновным в угоне внедорожника для «тест-драйва». Дело было 18 февраля нынешнего года. Мужчина выпил и отправился в слесарный цех ООО «Викинги», где ранее работал автомойщиком.
Здесь он сел в черный «Nissan Murano» стоимостью 2 млн. 364 тысячи рублей, при помощи сигнального брелока в замке зажигания завел двигатель и, сбив шлагбаум, уехал кататься. В этот же день правонарушитель был задержан.
Подсудимый вину признал полностью. Ранее он был неоднократно судим, отбывал лишение свободы и совершил преступление в период испытательного срока. Суд приговорил тольяттинца к двум годам колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.
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