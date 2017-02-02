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02 февраля 2017
09:43:20

Два человека в Тольятти попали в больницу после пожара

Он вспыхнул в доме №15 на ул. Автостроителей, сообщил руководитель Центра гражданской защиты Андрей Дербенев. По его словам первыми прибыли на место спасатели, они предоставили доступ в квартиру пожарным, а также эвакуировали 2 пострадавших.

После оказания первой медицинской помощи люди были госпитализированы с признаками отравления продуктами горения и ожогами верхних дыхательных путей.

Всего, по словам Дербенева, за прошедшие сутки, спасатели Центра отработали 8 вызовов, из них 2 пожара, 1 ДТП, 1 дежурство в районе предполагаемого обнаружения взрывного устройства, 2 вскрытия жилища с угрозе жизни граждан.

Фото Андрей Дербенев




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