ЧП произошло в субботу вечером. Как рассказали в поисково-спасательном отряде губернии, при пересечении русла Волга от правого берега в районе Полевого спуска перевернулась и затонула мотолодка «Казанка». В лодке находились три человека. Одному из них удалось доплыть до берега, а двое пропали.
Спасатели начали поиски: при осмотре поверхности воды и береговой зоны они использовали тепловизоры и осветительные приборы. На 6 километров ниже по течению удалось обнаружить спасжилеты, но после наступления темноты поиски пришлось прервать. Работы возобновились в воскресенье, однако, чем они закончились, пока не сообщается.
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