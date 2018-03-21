Это случилось накануне в Сызрани. Порожние вагоны отгоняли после ремонта, когда они сошли с рельс. Два работника депо ВРК-1 получили травмы, несовместимые с жизнью, от которых они скончались на месте. На месте происшествия работал исполняющий обязанности Сызранского транспортного прокурора, а также следственная группа.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также лица, причастные к трагедии.По результатам прокурорской проверки будет принят весь необходимый комплекс мер реагирования, в том числе направленных на недопущение подобных фактов в дальнейшем.
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