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21 марта 2018
06:59:50

Два человека в Самарской области погибли в результате схода вагонов грузового поезда

Это случилось накануне в Сызрани. Порожние вагоны отгоняли после ремонта, когда они сошли с рельс. Два работника депо ВРК-1 получили травмы, несовместимые с жизнью, от которых они скончались на месте. На месте происшествия работал исполняющий обязанности Сызранского транспортного прокурора, а также следственная группа.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также лица, причастные к трагедии.По результатам прокурорской проверки будет принят весь необходимый комплекс мер реагирования, в том числе направленных на недопущение подобных фактов в дальнейшем.




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