Это случилось накануне вечером в Сызрани. Проезжую часть не поделили кроссовер Hyundai и ВАЗ-2114. По предварительной версии полиции, одна из машин проехала на «красный», какая именно, уточняется.
Водитель отечественной машины погиб на месте до прибытия медиков, его пассажир – девушка скончалась по пути в больницу. По факту ДТП сотрудники органов внутренних дел проводят проверку.
Об этом сообщили в региональном правительстве
Любители покрутить педали смогут прокатиться с ветерком по ухабам проселочных дорог на фоне великолепных пейзажей
Но кучи мусора вырастают как из-под земли
Это случилось сегодня около 7 утра в районе дома № 3/55 по ул. Высоковольтной.
Об этом говорят в городской администрации
Наезд совершил 58-летний водитель автомобиля «Фольксваген Тигуан»
Об этом сообщает руководитель Центра гражданской защиты населения Андрей Дербенев