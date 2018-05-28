Это случилось накануне вечером в Сызрани. Проезжую часть не поделили кроссовер Hyundai и ВАЗ-2114. По предварительной версии полиции, одна из машин проехала на «красный», какая именно, уточняется.

Водитель отечественной машины погиб на месте до прибытия медиков, его пассажир – девушка скончалась по пути в больницу. По факту ДТП сотрудники органов внутренних дел проводят проверку.