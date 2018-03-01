Авария произошла примерно в 6:40 на 868 километре автодороги, недалеко от Сызрани. На съезде с путепровода через железнодорожную ветку в сторону Инзы столкнулись Chevrolet Lacetti и грузовик Foton.

Легковушка фактически залетела под стоявшую у обочины фуру, лишившись крыши. Два пассажира автомобиля погибли на месте. Водитель иномарки госпитализирован в городскую больницу Сызрани.

Подробности ДТП сейчас выясняют сотрудники полиции, сообщает "Маленькая Сызрань".