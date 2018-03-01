Авария произошла примерно в 6:40 на 868 километре автодороги, недалеко от Сызрани. На съезде с путепровода через железнодорожную ветку в сторону Инзы столкнулись Chevrolet Lacetti и грузовик Foton.
Легковушка фактически залетела под стоявшую у обочины фуру, лишившись крыши. Два пассажира автомобиля погибли на месте. Водитель иномарки госпитализирован в городскую больницу Сызрани.
Подробности ДТП сейчас выясняют сотрудники полиции, сообщает "Маленькая Сызрань".
Его «Приора» привлекла внимание сотрудников Росгвардии, патрулировавших Автозаводский район
Машину с грузом под управлением гражданина Республики Казахстан остановили на пограничном пункте пропуска «Маштаково».
Причиненный материальный ущерб, предварительно, составил более 1 млн рублей.
ДТП произошло сегодня примерно 7:30 утра в Сызранском районе губернии (фото)
На станции разработали общий план мероприятий по безопасному пропуску «большой воды»
Теперь интернет-пользователи смогут зарабатывать на обзорах товаров