ДТП произошло накануне, рассказали в региональной полиции. Автомобиль «Лада» ехал в направлении Самары со стороны границы с республикой Казахстан, водитель по неустановленной пока причине допустил съезд в кювет, где машина перевернулась.

В салоне, кроме водителя, находились четверо пассажиров. Все получили травмы, прибывшая на место «скорая» увезла пострадавших в больницу. Позже двое мужчин скончались. Сейчас сотрудники полиции устанавливают личности пострадавших. По факту случившегося проводится проверка.