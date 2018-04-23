ДТП произошло накануне, рассказали в региональной полиции. Автомобиль «Лада» ехал в направлении Самары со стороны границы с республикой Казахстан, водитель по неустановленной пока причине допустил съезд в кювет, где машина перевернулась.
В салоне, кроме водителя, находились четверо пассажиров. Все получили травмы, прибывшая на место «скорая» увезла пострадавших в больницу. Позже двое мужчин скончались. Сейчас сотрудники полиции устанавливают личности пострадавших. По факту случившегося проводится проверка.
Водителя зажало в салоне
Об этом сегодня сообщили в прокуратуре Центрального района
Самарская команда «Крылья Советов» встретится с воронежским «Факелом»
Об этом сообщает футбольный клуб «Лада».
На основании показателей социально-экономического развития муниципалитетам Самарской области выделяют средства
В минувшие выходные на улице Коммунистической его машину заметили активисты «Ночного патруля».
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