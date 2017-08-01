Фемида рассмотрит дело о мошенничестве. Как установили сотрудники следственного управления тольяттинского УМВД, трое жителей Тольятти предлагали местным предпринимателям за незаконное денежное вознаграждение оказать помощь в получении разрешения на установку торговых павильонов. Если предприниматели отказывались сотрудничать, то подозреваемые вместе с представителями городской администрации, которых уже освободили от исполнения служебных обязанностей, грозились провести в торговых точках многочисленные проверки.
В отношении пятерых подозреваемых возбуждено уголовное дело. Они обвиняются в совершении мошеннических действий на сумму около 550 тысяч рублей. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Автозаводской районный суд.
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