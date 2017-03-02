Переход на новые термины будет плавным. «Мэр» и «глава городского округа» первое время будут считаться и употребляться как тождественные, точно также как «мэрия» и «администрация городского округа». Это позволит избежать ступора при применении муниципальных правовых актов – они будут корректироваться не одномоментно, а по мере внесения в них и других изменений.

Как известно, 12 марта нынешнего года истекает срок полномочий действующего мэра Тольятти. Новый руководитель города, должность которого будет называться «глава г.о.Тольятти», будет избран Думой из числа кандидатур, отобранных конкурсной комиссией.

Это нововведение не потребует срочной переделки различных Положений, постановлений, распоряжений и всего прочего массива муниципальных документов, в которых руководитель Тольятти именуется мэром. Тем самым, как подчеркнул председатель Думы г.о.Тольятти Дмитрий Микель, будут сэкономлены значительные временные и физические ресурсы.

Кстати, подобное решение тольяттинским парламентом уже принималось. Дело в том, что в соответствии с федеральным законодательством с 2005 года Тольятти стал именоваться городским округом. А во всех документах, утвержденных до этого момента, фигурировало наименование «город». Поэтому тогда тоже был предусмотрен некий переходный период, когда допускалось двоякое наименование Тольятти и оба наименования считались равноценными, идентичными.

Председатель комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями Думы Нина Болканскова пояснила: «Для обывателя принятие такого решения может показаться странным, избыточным. Однако люди, которым доводилось вступать в судебные тяжбы из-за опечаток в документах, понимают, что и в системе муниципалитета с этим должен быть полный порядок.

Тождественные наименования вводятся как на время, которое пройдет с момента истечения полномочий действующего мэра до вступления в должность главы городского округа, так и на дальнейший период. То есть никакой организационной неразберихи не предвидится. Не повлечет смена наименований и серьезных финансовых затрат, ведь бланки документов печатаются на год да и вывески менять одномоментно не надо»…

Напомним, что при корректировке Устава г.о.Тольятти в 2015 году Дума г.о.Тольятти утвердила новое наименование должности руководителя города – глава городского округа Тольятти. Кстати, в Самарской области в муниципалитетах уже нет ни одного мэра, за исключением тольяттинского. Для всей страны характерна тенденция к отказу от иностранной терминологии и возвращению к историческим корням.

Для справки: решение Думы г.о.Тольятти о тождественности наименований вступает в силу после дня его официального опубликования.