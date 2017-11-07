В ГИБДД рассказали подробности дорожного инцидента, произошедшего накануне поздно вечером в Ставропольском районе. 35-летний водитель «Гранты» двигался из Нежнего в Верхнее Санчелеево, автомобилист допустил съезд на обочину, столкнулся с опорой трубы и перевернулся. В результате он получил травмы, с которыми был доставлен бригадой «скорой помощи» в больницу. Врачи приняли решение о госпитализации пострадавшего.
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