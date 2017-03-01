Дорожный инцидент случился накануне, 28 февраля, в 16:00 во дворе дома на улице Дзержинского. Водитель автомобиля ВАЗ-111760 двигался по дворовой территории и в районе дома № 35 при выезде на главную дорогу с прилегающей территории не предоставил преимущество в движении, в результате чего допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2106, который двигался по главной дороге.

В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир автомобиля ВАЗ-21063. 9 - летняя девочка находилась на переднем пассажирском сидении, пристегнута детским удерживающем устройством типа «ФЭСТ». У девочки ушиб лобной области, назначено амбулаторное лечение.

В ГИБДД добавили, что в этом году в Тольятти произошло уже 12 ДТП с участием детей, среди пострадавших 6 пешеходов и 6 пассажиров. При несении службы инспекторами ДПС регулярно выявляются водители, которые нарушают правила перевозки детей в салоне автомобиля. В этом году уже более 150 водителей привлечены к административной ответственности за данное нарушение.