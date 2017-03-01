слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1pb1
01 марта 2017
11:35:17

ДТП с ребенком в Тольятти

Дорожный инцидент случился накануне, 28 февраля, в 16:00 во дворе дома на улице Дзержинского. Водитель автомобиля ВАЗ-111760 двигался по дворовой территории  и в районе дома № 35 при выезде на главную дорогу с прилегающей территории не предоставил преимущество в движении, в результате чего допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2106, который двигался по главной дороге.

В результате ДТП  пострадал несовершеннолетний пассажир автомобиля ВАЗ-21063.  9 - летняя девочка находилась на переднем пассажирском сидении, пристегнута детским удерживающем устройством типа «ФЭСТ». У девочки ушиб лобной области, назначено амбулаторное лечение.

В ГИБДД добавили, что в этом году в Тольятти произошло уже 12 ДТП с участием детей, среди пострадавших 6 пешеходов и 6 пассажиров. При несении службы инспекторами ДПС регулярно выявляются водители, которые нарушают правила перевозки детей в салоне автомобиля. В этом году уже более  150 водителей привлечены к административной ответственности за данное нарушение.

 




Последние новости Тольятти

01 марта
16:07
Празднование Дня защитника Отечества переносить не будут

Госдума отказать это делать...

01 марта
15:19
Житель Самарской области задолжал за тепло 677 тыс руб

В компании "Т Плюс" сформировали список "рекордсменов" по долгам...

01 марта
15:15
Тольяттинская ДМШ №4 приглашает на интересный концерт

В основе исполнения – идея коллективной импровизации на известные классические, джазовые, народные и популярные темы...

01 марта
15:05
В ГИБДД разработали правила для инспекторов на случай предложения взятки

Новый регламент вступит в действие с 1 апреля...

01 марта
14:07
За разговоры по телефону за рулем будут лишать прав

В Великобритании...

01 марта
13:56
43,5 тыс тонн противогололедной смеси попало на тольяттинские дороги этой зимой

За содержание магистральных дорог города отвечает компания «ЭкоСфера»...

01 марта
13:41
В Самарской области появился первый официальный коллектор

Это фирма «Легал Коллекшн»...
 

© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+