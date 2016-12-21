На проселочной дороге между Дубовым Уметом и Большой Глушицей столкнулись КАМАЗ, грузовая «Газель» и 2 легковушки.

Как рассказали в ГУ МВД региона, спровоцировал аварию водитель КАМАЗа – он ненароком зацепил прицепом стоявшую на обочине «Lada Priora». От удара прицеп оказался на встречной полосе, где произошло столкновение с «ГАЗелью». Ту в свою очередь развернуло и отбросило на другой автомобиль «Lada Priora».

Фото: 63.mvd.ru

Водитель «ГАЗели» от полученных травм скончался на месте, а пассажир одной из легковушек – 37-летняя женщина с травмами различной степени тяжести была госпитализирована. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.