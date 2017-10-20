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20 октября 2017
07:48:46

ДТП на трассе М-5: пострадали 5 человек

Случилось это накануне вечером в Нефтегорском районе губернии, столкнулись два вазовских внедорожника. Как рассказали в полиции, 31-летний водитель при выезде на трассу не предоставил преимущество автомобилю, который двигался по главной дороге, и допустил столкновение с ним.

В результате сам виновник ЧП, а также 4 пассажирки второго транспортного средства (1966, 1978, 1979 и 1997 годов рождения) были доставлены в больницу. Мужчина госпитализирован, все женщины после осмотра медиков отпущены домой. По факту случившегося сотрудники проводят проверку.

Фото 63мвд.рф




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