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10 мая 2017
09:35:53

ДТП на М5 под Сызранью: 3 человека погибли, 5 пострадали

Дорожный инцидент случился накануне, 9 мая. Около 8 часов утра на трассе М-5 в Сызранском районе столкнулись Peugeot и ВАЗ-2106, пострадали 8 человек, трое из которых погибли, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области.

Среди пострадавших 15-летняя девочка. Помощь спасателей требовалась водителю, который оказался зажатым в салоне иномарки. Его передали врачам скорой медицинской помощи с множественными переломами.

Фото: ПСС по Самарской области




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