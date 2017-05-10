Дорожный инцидент случился накануне, 9 мая. Около 8 часов утра на трассе М-5 в Сызранском районе столкнулись Peugeot и ВАЗ-2106, пострадали 8 человек, трое из которых погибли, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области.

Среди пострадавших 15-летняя девочка. Помощь спасателей требовалась водителю, который оказался зажатым в салоне иномарки. Его передали врачам скорой медицинской помощи с множественными переломами.

Фото: ПСС по Самарской области