Пожилые люди порой бывают чересчур доверчивы, чем пользуются нечистые на руку граждане. В ходе патрулирования улиц в Самарской области представители ДНД общаются с местными жителями и проводят профилактические беседы. Каждому пенсионеру общественники дарят памятки.

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В полиции отметили, что в июле правопорядок на улицах городов и поселков Самарской области обеспечивали почти 4300 дополнительно созданных пеших патрулей. За период патрулирования выявлено 678 правонарушений. В отношении каждого нарушителя общественного порядка составлен административный протокол.

Несомненно, участие общественников и в дальнейшем будет способствовать укреплению правопорядка и искоренению уличной преступности, уверены в ГУ МВД региона.